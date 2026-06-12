شوبير يشيد بتعيين عمر أرتان حكما لكأس السوبر الأوروبي:أفضل تعويض معنوي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرار تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان حكما لكأس السوبر الأوروبي ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



و كتب شوبير :تعيين الصومالي عمر أرتان حكما لكأس السوبر الأوروبي يُعد خطوة رائعة ومستحقة، وربما أفضل تعويض معنوي بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم لأسباب لا علاقة لها بمستواه أو كفاءته.

و تابع :ما حدث معه كان مؤسفًا لكل من يؤمن بأن الرياضة يجب أن تكون بعيدة عن أي اعتبارات أخرى، لذلك جاء هذا القرار ليؤكد أن الحكم الذي اجتهد ووصل لهذا المستوى يستحق التقدير والفرصة التي تليق به.

و أضاف :إدارة مباراة بحجم السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا ليست مجاملة لأحد، بل ثقة في قدراته ورسالة بأن الكفاءة لا يمكن تجاهلها.

و أختتم :وفي النهاية، إذا كنا نؤمن فعلًا بأن الرياضة تجمع الشعوب وتوحدها، فلا يجب أن تختلط بالسياسة أو أي اعتبارات أخرى. هذه ليست مجرد شعارات تُرفع في المؤتمرات والبيانات، بل مبادئ يجب الالتزام بها وتطبيقها على الجميع دون استثناء، لا أن يتم التمسك بها أحيانًا وتجاهلها عندما لا تكون مناسبة للبعض.