فتحي سند يشيد بتعيين عمر أرتان لإدارة السوبر الأوروبي: تعرض للظلم ويستحق الفرصة

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بقرار تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبي، مؤكدًا أنه قرار “ممتاز ومستحق جدًا” ويعكس احترام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمبدأ الكفاءة.

وأوضح سند عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الحكم الصومالي تعرض للظلم بعدم المشاركة في كأس العالم رغم جاهزيته واستحقاقه للفرصة، مشيرًا إلى أن حرمانه جاء لأسباب لا تتعلق بمستواه داخل الملعب، وهو ما وصفه بالأمر المحزن لكل من يؤمن بأن الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن أي اعتبارات خارجية.

وأضاف أن إسناد مباراة بحجم السوبر الأوروبي للحكم عمر أرتان يُعد رسالة مهمة بأن الاجتهاد والكفاءة هما الأساس في التقييم، وأن أي حكم يصل لهذا المستوى يستحق فرصته كاملة دون النظر لأي ظروف أخرى.

واختتم سند تصريحاته بالتأكيد على أن الرياضة يجب أن تظل وسيلة للتقارب بين الشعوب، بعيدًا عن السياسة والاعتبارات الجانبية، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الحقيقي الذي يجب أن يُحافظ عليه دائمًا.