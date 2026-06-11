موتسيبي يشيد بتعيين عمر أرتان لإدارة السوبر الأوروبي: شرف كبير للتحكيم الإفريقي

أشاد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل إنجازًا جديدًا للتحكيم الإفريقي.

وقال موتسيبي، في بيان رسمي صادر عن "كاف"، إن عمر أرتان نجح في رفع اسم الصومال والقارة الإفريقية عاليًا، معتبرًا أن تعيينه لإدارة واحدة من أبرز المباريات الأوروبية يعد شرفًا كبيرًا له ولكافة الحكام الأفارقة.

وأضاف رئيس "كاف" أن أرتان يُعد نموذجًا ملهمًا يعكس قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب من إفريقيا وأوروبا ومختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد المكانة المتنامية التي يحظى بها التحكيم الإفريقي على الساحة الدولية.