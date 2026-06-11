بث مباشر لحفل افتتاح كأس العالم 2026.. شاكيرا تتصدر المشهد قبل انطلاق المونديال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب "أزتيكا" التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يستضيف حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، إيذانًا بانطلاق النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالمية، تتقدمهم النجمة الكولومبية شاكيرا، التي تقدم الأغنية الرسمية للبطولة "Dai Dai" إلى جانب النجم النيجيري بورنا بوي، كما يشارك في الحفل الفنان الكولومبي خوتا بالفين والمغنية الجنوب إفريقية تايلا، في عرض فني يجسد التنوع الثقافي للدول المشاركة.

وتحمل الأغنية الرسمية للبطولة عنوان "Dai Dai"، والتي تعني بالإيطالية "هيا بنا"، بالتزامن مع إطلاق حملة إنسانية تهدف إلى دعم التعليم وتعزيز فرص ممارسة الرياضة للأطفال حول العالم.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويعقب حفل الافتتاح مباشرة المباراة الأولى في البطولة، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاق الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

وتنقل المباراة الافتتاحية عبر شبكة beIN SPORTS MAX 1، إلى جانب عدد من القنوات الرياضية التي حصلت على حقوق بث منافسات البطولة.