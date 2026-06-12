ارقام استثنائية بشأن مواجهة جنوب أفريقيا والمكسيك

أصبح هناك 3 لاعبين أفارقة سجلوا أول هدف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم بعد عدم قدرة جنوب افريقيا على التسجيل اولا ضد المكسيك في 2026.

1990 | الكاميروني فرانسوا أومام بييك

سجل هدف فوز الكاميرون على الأرجنتين حاملة اللقب بنتيجة 1-0 في الافتتاح.

2002 | السنغالي بابا بوبا ديوب

سجل هدف انتصار السنغال المذهل على فرنسا حاملة اللقب بنتيجة 1-0 في الافتتاح.

2010 | الجنوب أفريقي سيفيوي تشابالالا

سجل أول أهداف مونديال جنوب أفريقيا بتسديدة أيقونية في شباك المكسيك خلال المباراة الافتتاحية.

تلقى منتخب جنوب أفريقيا هدفه الثاني الأسرع في تاريخ مشاركاته بكأس العالم (بعد 9 دقائق)، خلف هدف راؤول جونزاليس مع إسبانيا في 2002 (بعد 4 دقائق).

وأصبحت جنوب إفريقيا ثاني منتخب في تاريخ كأس العالم ينهي مباراة افتتاحية بـ9 لاعبين فقط، بعد الكاميرون أمام الأرجنتين يوم 8 جوان 1990.

آنذاك، تعرض كل من أندري كانا بييك وبنجامين ماسينغ للطرد خلال اللقاء.