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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الأول بالثانوية الأزهرية بأسوان

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
محمد عبد الفتاح

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2026/2025م، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦م بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، مع التأكيد بأنه لن يتم قبول أي طلبات أو تحصيل رسوم بعد انتهاء هذا الموعد المحدد إطلاقاً.

وتوضح المنطقة أن سداد الرسوم المقررة للطعن وقدرها (٢٠٠) جنيه للمادة الواحدة يتم إلكترونياً عبر بوابة منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، حيث يحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوباً بإيصال السداد، في حين يقتصر الدخول لمقر التعارف والاطلاع على كراسة الإجابة على الطالب بمفرده شريطة إحضار بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح، وفي حال تعذر حضور الطالب يُسمح لولي الأمر بالاطلاع بعد التوقيع على إقرار رسمي بالتعرف وعدم المطالبة بإعادته مرة أخرى.

الشهادة الثانوية الأزهرية

كما تؤكد منطقة أسوان الأزهرية  ضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة، والتي تنص على عدم جواز الطعن في المواد التي حصل فيها الطالب على الدرجة النهائية، أو المواد الناجح فيها من أعوام سابقة، أو الطلاب الصادر بحقهم قرار بإلغاء الامتحانات في مادة أو في جميع المواد، بينما يحق للطالب المعيد الطعن فقط في المواد التي أدى فيها الامتحان خلال العام الحالي، علماً بأن دور القائمين على المنظومة يقتصر على التنظيم الإداري دون التدخل في أعمال التصحيح أو تعديل الدرجات شفهياً.

وتشدد المنطقة حظراً تاماً على اصطحاب الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي أجهزة تصوير داخل غرف الاطلاع، مع التنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للتعارف والتوقيع على التقرير المرفق بكراسة الإجابة، وسوف تُعلن نتائج الطعون رسمياً عبر بوابة الأزهر الشريف، وفي حال تقرر زيادة درجات الطالب، يتوجه الطالب بنفسه إلى مقر المنطقة الأزهرية لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن ومتابعة إجراءات الصرف المالي.

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