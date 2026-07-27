محافظ أسوان يشيد بمشاركة فرقة الفنون الشعبية فى ملتقى السمسمية بالإسماعيلية ..صور

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشاركتها فى فعاليات ملتقى السمسمية فى دورته الرابعة الذى يقام بمحافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الشعبى، وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفنون والإبداع، وإبراز الموروث الحضارى فى مختلف المحافل المحلية والدولية.

ممثل المحافظة فى المحافل الفنية المحلية والدولية

وتواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية مشاركتها المتميزة فى المحافل الثقافية والفنية، حيث قدمت عروضها الفنية فى حفل افتتاح الملتقى، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وسط إشادة واسعة بما قدمته الفرقة من عروض مستوحاة من التراث والفلكلور الأسوانى الأصيل.

رسالة الفرقة فى إبراز التراث الأسوانى

من جانبه، أشاد المهندس عمرو لاشين بالأداء المتميز الذى تقدمه فرقة أسوان للفنون الشعبية، مؤكداً أنها تمثل واجهة مشرفة للمحافظة فى مختلف المهرجانات والملتقيات المحلية والدولية، من خلال التابلوهات الفنية والاستعراضية التى تجسد أصالة التراث الشعبى وتعكس الهوية الثقافية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

نجاحات متواصلة تعكس ثراء الموروث الثقافى المصرى



وأكد المحافظ أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق النجاحات بفضل ما تتمتع به من كوادر فنية متميزة من الفنانين والفنانات، وما يقدمونه من عروض تجمع بين الإبداع والأصالة، بما يسهم فى نقل صورة حضارية مشرفة عن مصر وتراثها الثقافى الفريد، ويعزز من مكانة أسوان كواحدة من أهم المحافظات الحاضنة للفنون والتراث الشعبى.

وجسدت مشاركة فرق الطمبورة النوبية والإسبانية في ملتقى السمسمية الدولي بالإسماعيلية نموذجًا للتبادل الثقافي بين الشعوب، حيث التقت الألحان النوبية الأصيلة مع الإيقاعات الإسبانية في إطار يعكس عالمية الموسيقى وقدرتها على تعزيز الحوار الثقافي، وأسهم هذا التنوع في إثراء فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن التراث الموسيقي يمثل لغة إنسانية مشتركة تجمع بين الثقافات المختلفة وتبرز قيم التنوع والإنفتاح.

ويأتي استمرار محافظة أسوان فى دعم الأنشطة الثقافية والفنية ورعاية المبدعين، في إطار إيمانها بدور الفنون فى الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الوعى المجتمعى، والترويج للمقومات الحضارية والسياحية التى تتميز بها المحافظة على المستويين المحلى والدولى.