رنا أبو الريش: لم نحسم تقديم الجزء الرابع من «كامل العدد» حتى الآن

كشفت الكاتبة رنا أبو الريش إمكانية تقديم جزء رابع من مسلسل “كامل العدد” بطولة دينا الشربيني، مشيرة إلى أن الأمر لم يُحسم بعد.

وأوضحت “أبو الريش”، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم على قناة "ON" في برنامج “كلمة أخيرة”، أن هناك ترحابا كبيرا من الصناع والأبطال، لكنهم لم يأخذوا أي قرار إلا بعد عمل اجتماع مغلق بينها وبين الكاتبة يسر طاهر لمناقشة فكرة أو موضوع لتقديم جزء رابع، وفي حال وجدا جانبا جديدا لمناقشته لن يترددا، مشيرة إلى أنهما سوف تجتمعان قريبًا.

على جانب آخر، تحدثت رنا أبو الريش عن أبنائها، مشيرة إلى أنها أم لثلاث أولاد أكبرهم عمره 25 سنة، ويعيش في أمريكا، وأصغرهم عمره 7 سنوات.

وأضافت: "التلاتة مصدر فخري في الحياة.. وعلاقتي مع ولادي نموذحية وتتحسد. وأنا صاحتبهم أكتر".

وعن مثلها الأعلى في الكتاب، قالت إن المؤلف الراحل الكبير وحيد حامد يُعد مثلها الأعلى.

وكشفت أيضًا أنها لديها كثير من المشروعات في السينما التي لم تنفذ بعد، وتستعد لكتابة فيلم سينمائي قريبًا قبل انشغالها لمسلسل رمضان.