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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: تخفيف التخصيب الخيار المفضل لإيران للتعامل مع مخزون اليورانيوم العالي

عراقجي
عراقجي
القسم الخارجي

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الخيار الذي تفضله بلاده للتعامل مع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب يتمثل في خفض مستوى التخصيب وتحويله إلى نسب أقل، في إشارة إلى أحد أكثر الملفات حساسية ضمن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات عراقجي في وقت تشهد فيه الاتصالات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن زخماً متزايداً، وسط تقارير تتحدث عن اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهمات أولية بشأن عدد من القضايا الخلافية التي ظلت عالقة لسنوات.

 ويُعد ملف اليورانيوم عالي التخصيب من أبرز العقبات التي تواجه أي اتفاق محتمل، نظراً لارتباطه المباشر بالمخاوف الدولية المتعلقة بإمكانية تطوير قدرات نووية عسكرية، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تفضل معالجة هذا الملف عبر تخفيف نسبة التخصيب إلى مستويات أدنى تتوافق مع الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة النووية، بدلاً من نقل المواد النووية إلى خارج البلاد أو التخلص منها بالكامل. ويعكس هذا الطرح الموقف الإيراني التقليدي القائم على الحفاظ على القدرات النووية السلمية مع تقديم ضمانات بشأن طبيعة البرنامج وأهدافه.

من جانبها، تؤكد إيران أن برنامجها النووي يهدف حصراً إلى الأغراض السلمية، بما في ذلك إنتاج الطاقة والبحث العلمي والتطبيقات الطبية. كما تشدد على حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية وفقاً للمعاهدات الدولية، وعلى رأسها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليورانيوم البرنامج النووي الإيراني إيران الولايات المتحدة

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