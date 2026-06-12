قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد الشرع: لا نية للتدخل العسكري في لبنان.. والأولوية لوقف الحرب
عراقجي: الاتفاق المؤقت مع واشنطن خطوة أولى.. والملف النووي سيُناقش لاحقا
عميد كلية الدعوة: استقرار الأسرة الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع
ترامب يدعم منتخب أمريكا قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026.. وبوتشيتينو يتعهد بإسعاد الجماهير
"العلاج في الشارع" بديل فعّال.. خبير يكشف أسباب عودة المدمنين للتعاطي
قبل عيد ميلاد ترامب | سمير فرج يكشف مفاجأة خلال ساعات
تبدأ من 749 ألف جنيه.. 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر
كأس العالم 2026 | كندا تتأخر بهدف أمام البوسنة في الشوط الأول
التعليم العالي: الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة على خريطة التصنيفات الدولية
طلاب الثانوية الأزهرية في اختبار حقيقي أمام الفيزياء غدا
بسبب برمودا .. منع مستشار زاهي حواس من دخول حديقة عامة بمدينة فوة الأثرية
هل أرباح الودائع البنكية حلال؟.. أمين الإفتاء يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أحمد الشرع: لا نية للتدخل العسكري في لبنان.. والأولوية لوقف الحرب

الشرع
الشرع
القسم الخارجي

حسم الرئيس السوري أحمد الشرع، الجدل المتصاعد بشأن احتمالات انخراط سوريا عسكرياً في الحرب الدائرة على الساحة اللبنانية، مؤكداً أن ما يتم تداوله حول استعداد دمشق لإرسال قوات أو المشاركة في عمليات عسكرية داخل لبنان لا يعدو كونه "شائعات"، وأن موقف سوريا الحالي يركز على دعم جهود إنهاء الحرب، وتعزيز الاستقرار، وليس الانخراط في النزاع.

جاءت تصريحات الشرع، خلال استقباله وفداً من أهالي ريف دمشق، حيث أوضح أن الأولويات السورية في المرحلة الراهنة تتعلق بمعالجة الملفات الإنسانية والأمنية الملحة، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين في لبنان. 

وأشار إلى أن ملف ترسيم الحدود بين البلدين لا يحتل حالياً موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، مقارنة بملفات أكثر إلحاحاً، تتعلق بعودة ما يقارب 1.4 مليون نازح سوري، وإيجاد آليات مناسبة لضمان عودتهم بشكل آمن ومنظم.

وتأتي هذه التصريحات، في أعقاب جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن رغبة الولايات المتحدة في توجيه ضربة قوية لحزب الله، مشيراً إلى احتمال طلب مساهمة سورية في هذا السياق. 

وفتحت تلك التصريحات، الباب، أمام تكهنات واسعة بشأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه دمشق في التطورات الجارية على الساحة اللبنانية.

غير أن مصادر سورية رسمية أكدت- وفق ما نقلته وسائل إعلام عربية- أن دمشق لم تتلق أي طلب أمريكي رسمي يتعلق بالتدخل العسكري في لبنان. 

وأوضحت أن التصريحات الأمريكية تندرج ضمن الرسائل السياسية المرتبطة بالمفاوضات الإقليمية الجارية، ولا تعكس ترتيبات عملية أو تفاهمات قائمة بين الجانبين.

وشددت المصادر على أن الموقف السوري تجاه حزب الله، واضح، ويتمثل في تشديد الرقابة على الحدود، ومكافحة عمليات التهريب، وتعزيز التنسيق الأمني مع السلطات اللبنانية، دون الانخراط في أي عمليات عسكرية مباشرة. 

كما استبعدت بصورة قاطعة، أي تحرك أحادي الجانب من قبل الجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية.


وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي، عقد قائد قوات حرس الحدود السورية العميد حسن عبد الغني، اجتماعاً، مع مسؤول الارتباط في الجيش اللبناني العميد ميشال بطرس، جرى خلاله بحث آليات تطوير التنسيق الأمني، وضبط الحدود المشتركة، ومكافحة التهريب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار على جانبي الحدود.


من جهتها، أكدت وزارة الداخلية السورية، أن لبنان بلد ذات سيادة، وأن أي دعم أو مساعدة سورية يجب أن يتم بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، مشددة على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما سبق للرئيس الشرع أن أكد- خلال لقائه رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي- أن استقرار لبنان يشكل مصلحة مباشرة لسوريا، وأن دمشق تسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع بيروت تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

الرئيس السوري أحمد الشرع لبنان الحرب الدائرة سوريا دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الأقصر.. ضبط طن سكر مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء ونصف طن سلع غذائية منتهية الصلاحية

عمرو رمضان

خلفًا لـ طارق السعيد .. عمرو رمضان مديرًا فنيًا لـ بيلا بكفر الشيخ

جانب من الحدث

للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية.. محافظ الوادي الجديد تبحث فرص التعاون مع شركة إنجازات

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف زياد ابن الفنان سيد رجب

حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب
حفل زفاف ابن سيد رجب

طريقة عمل المارشميلو في المنزل.. وصفة اقتصادية بمكونات بسيطة

طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو
طريقة عمل المارشميلو

دراسة تحذر .. ضرب الأطفال يؤثر على تحصيلهم الدراسي ويزيد فرص عدوانيتهم

تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية
تعرض الأطفال للعقاب البدني أكثر عرضة لمشكلات تعليمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس؟ تعزيز المناعة

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس الصحية

فيديو

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد