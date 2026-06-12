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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية
عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية
عبد العزيز جمال

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بالتيسير على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بـ تحويل العداد الكودى إلى قانونى للمباني والوحدات المخالفة، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
 

عداد كودي

وتأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه مكاتب التصالح إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودى إلى قانونى، خاصة مع استمرار مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العبء على المواطنين وإنهاء معاناتهم مع العدادات الكودية غير القانونية.
 

زيادة عدد منافذ تحويل العداد الكودى إلى قانونى

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العداد الكودى إلى قانونى، وذلك لتسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف الزحام على المراكز القائمة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد من المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح ويحتاجون إلى تحويل العداد الكودى إلى قانونى للحصول على الخدمة بشكل رسمي ومستقر، مع توفير بيئة مناسبة لتقديم الخدمة بجودة عالية وسرعة في الإنجاز.

حالتان لبدء إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى

حددت الشركة القابضة حالتين يمكن من خلالهما بدء إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى:

الحالة الأولى:

ورود إخطار كتابي من الجهة الإدارية المختصة لشركة التوزيع المختصة بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك بعد استكمال المواطن لكافة إجراءات التصالح لدى الجهات المعنية.
 

العداد الكودي

الحالة الثانية:

تقديم المتصالح منفردًا لشركة التوزيع المختصة بالإفادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بقبول التصالح، مما يسمح للمواطن بالبدء في إجراءات تحويل العداد الكودى إلى قانونى دون انتظار إخطار من الجهة الإدارية، وهو ما يُعد تيسيرًا كبيرًا على المواطنين.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودى إلى قانونى

شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة العمل على سرعة إنهاء طلبات تحويل العداد الكودى إلى قانونى فور تقديم المستندات الصحيحة، والتي تشمل:

  • نموذج 8 النهائي – وفقًا لمنطوق قرار التصالح والوحدات المتصالح عليها.
  • نموذج 10 الدائم – للمواطنين الذين أكملوا إجراءات التصالح بشكل نهائي.
  • نموذج 7 – حسب الوحدات المتصالح عليها ومنطوق قرار التصالح.
  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • عقد ملكية أو إيجار للوحدة (يُفضل أن يكون موثقاً).
  • إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة.
  • العقد الأصلي المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي

كما أكدت الشركة على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، حتى وإن انتهت مدة سريانها، وذلك تيسيرًا على المواطنين الذين قد تكون وثائقهم قد مضى عليها وقت بسبب طول إجراءات التصالح أو البيروقراطية.

شركات توزيع الكهرباء الـ9

شركات توزيع الكهرباء الـ9 التي شملها توجيه الشركة القابضة هي:

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

شركة الدقهلية لتوزيع الكهرباء.

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

شركة المنوفية لتوزيع الكهرباء.

شركة الغربية لتوزيع الكهرباء.

شركة الصعيد لتوزيع الكهرباء.
 

عداد كودي

توجيهات وزارة الكهرباء للتيسير على المواطنين

تأتي هذه التوجيهات في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف العبء على المواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودى إلى قانونى، حيث تم توجيه جميع شركات التوزيع بـ:

  • زيادة عدد المنافذ المخصصة للخدمة في جميع المراكز.
  • فتح فترات عمل إضافية لاستقبال الطلبات.
  • تدريب العاملين على سرعة إنهاء الإجراءات.
  • قبول المستندات حتى مع انتهاء صلاحيتها تيسيرًا على المواطنين.

خطوات تحويل العداد الكودى إلى قانونى

يمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودى إلى قانونى اتباع الخطوات التالية:

الحصول على قرار نهائي بالتصالح من الجهة الإدارية المختصة.

التوجه إلى أقرب منفذ من منافذ شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

تقديم المستندات المطلوبة (نموذج 8، 10، أو 7).

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