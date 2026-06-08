لتقنين الأوضاع وتوفير التكلفة.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى رسمي

أعلنت الجهات المعنية عن استمرار شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تحويل عدادات الكهرباء "الكودية" إلى عدادات "قانونية رسمية".

و​تأتي هذه الخطوة لتشجيع ملايين المشتركين على الدخول تحت مظلة المنظومة القانونية الاستهلاكية، وسط إقبال واسع؛ حيث كشفت المؤشرات الرسمية أن عدد مستخدمي العداد الكودي في مصر قد وصل بالفعل إلى 3.5 مليون مواطن.

​فجوة سعرية كبيرة.. لماذا يجب التحويل الآن؟

و​تكمن الأهمية الكبرى للتحويل في الفارق الضخم والملموس في قيمة الفاتورة الشهرية بين النظامين؛ حيث يُحاسب العداد الكودي باستهلاك ثابت وتكلفة مرتفعة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات.

في حين يوفر العداد القانوني الرسمي نظام "الشرائح الميسرة" والتي تبدأ أسعارها من 68 قرشًا فقط، مما يعود بنفع مالي كبير على الميزانية الشهرية للأسر المصرية.

​المستندات المطلوبة للتقديم

و​لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حددت الجهات المعنية حزمة من الوثائق البسيطة واللازمة لبدء عملية التحويل، وهي:

​نموذج 8 الخاص بطلب التحويل. ​صورة بطاقة الرقم القومي (سارية). ​عقد الملكية أو الإيجار الخاص بالعقار/الوحدة. ​إيصال شحن حديث للعداد الكودي الحالي.

​آلية فحص الطلبات والمدد الزمنية

و​طمأنت شركات توزيع الكهرباء المواطنين بأن الدورة المستندية للطلبات تتميز بالسرعة والشفافية وفق الآتي:

​حسم الطلب خلال 30 يومًا: يتم الرد على طلب التحويل بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها 30 يومًا فقط من تاريخ التقديم.

​دور الفروع: تقتصر مهمة الفروع والمكاتب الفرعية على إرسال الطلبات مباشرة دون اتخاذ قرار مسبق بالقبول أو الرفض.

​الجهة صاحبة القرار: يصدر القرار النهائي والبت في الطلب من المقر الرئيسي لشركات التوزيع التابع لها العقار.

و​تؤكد هذه الإجراءات سعي الدولة المستمر نحو حوكمة قطاع الطاقة وتسهيل حصول المواطنين على خدمات ميسرة وبأسعار عادلة، بالتوازي مع خطة النهضة العمرانية وتقنين أوضاع المباني في مختلف محافظات الجمهورية.

فئات ممنوعة من العداد العادي

وسهلت وزارة الكهرباء على أصحاب العدادات الكودية تحويلها إلى عدادات قانونية باسم المشترك، ولكن رغم التسهيلات المقدمة هناك بعض الفئات سيظل العداد كودي الا اذا كان صاحب العداد من هذين الفئتين وهم..

1- أصحاب العقارات المرخصة

إذا كنت تسكن في عقار مرخص قانوناً (لديك رخصة بناء من الحي أو مجلس المدينة) وقمت سابقاً بتركيب "عداد كودي" بسبب تأخر المقايسات أو لأي سبب آخر، يمكنك الآن التقديم فوراً لتحويله لعداد قانوني بإسمك، طالما أن العقار ليس عليه مخالفات بناء.

2- المتصالحون في مخالفات البناء

إذا كنت قد أتممت إجراءات التصالح وحصلت على (نموذج 8 أو 10النهائي)، يحق الآن تحويل العداد الكودي إلى عداد رسمي مسجل

حزمة تيسيرات لإزالة المعوقات

مع التعاون المستمر مع الهيئة الهندسية، تم إصدار توجيهات لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق 3 تيسيرات إستثنائية فوراً لتسهيل إجراءات المواطنين:

- إعتماد شهادات المطابقة: قبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني والعقارات حتى لو كانت منتهية الصلاحية.

- تمديد مهلة نماذج المرافق: تجديد نموذج المرافق الذي مر على إستخراجه أكثر من 6 أشهر، ومنحه فترة صلاحية إضافية تصل إلى 6 أشهر أخرى دون تحميل المواطن أعباء مالية أو إدارية لإعادة إستخراجه من جديد.

- تصفية ملفات التصالح: تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فوراً بشبكات الكهرباء الرسمية.