بشرى سارة للمواطنين| موعد طرح شقق «سكن لكل المصريين 9» والتقسيط على 30 عامًا

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بأنظمة سداد ميسرة تمتد لسنوات طويلة، وبأسعار مدعومة تناسب مختلف الفئات المستهدفة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 9

أوضح المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه من المنتظر طرح مرحلة جديدة من وحدات الإعلان التاسع ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 9 خلال فترة تقارب شهر.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج، أن هذا الطرح يأتي في إطار تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة الجاهزة للتسليم أو التي يتم تسليمها خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك في عدد من المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب

موعد طرح كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين

وتعمل الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تجهيز كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، تمهيدًا لإتاحتها أمام المواطنين خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الحجز ورفع المستندات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق.

تفاصيل الوحدات السكنية وأنظمة السداد

ومن المتوقع أن يستمر العمل بنظام التمويل العقاري المطبق في الطروحات السابقة، والذي يتيح للمستفيدين سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تمتد إلى 20 أو 30 عامًا، وذلك بعد سداد مقدم جدية الحجز وفقًا للشروط المحددة لكل مدينة ومساحة وحدة.

كما تتضمن الوحدات المطروحة عادة شققًا كاملة التشطيب ومتصلة بالمرافق وجاهزة للسكن الفوري، مع توفير مساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الأسر، حيث تتراوح غالبًا بين 75 و90 مترًا مربعًا، بما يضمن توفير خيارات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أنظمة سداد ميسرة للمواطنين في سكن لكل المصريين 9

ويواصل المشروع تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين في التملك، من خلال نظام التمويل العقاري المدعوم، حيث يتم سداد مقدم حجز مناسب وتقسيط باقي قيمة الوحدة على فترات طويلة قد تصل إلى 30 عامًا، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

المستندات المطلوبة للتقديم

ويُنصح الراغبون في الحجز بتجهيز الأوراق الأساسية مسبقًا، وتشمل:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة.

ـ قسيمة الزواج أو مستندات الحالة الاجتماعية.

ـ شهادات ميلاد الأبناء القصر.

ـ مفردات مرتب أو مستندات إثبات الدخل.

ـ إيصال مرافق حديث.

ـ مستندات سداد مقدم الحجز وكراسة الشروط عند بدء التقديم.

أهم شروط الحجز في سكن لكل المصريين 9

بحسب الضوابط المطبقة في الطروحات السابقة، من المتوقع أن تشمل شروط التقديم:

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ـ عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان المدعومة سابقًا.

ـ أن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها.

ـ الالتزام بحدود الدخل التي سيتم الإعلان عنها رسميًا ضمن كراسة الشروط الجديدة.