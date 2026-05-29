مد فترة التقديم بمشروع الشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمدة 15 يومًا

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافًا بشأن مد فترة التقديم بمشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، لمدة 15 يومًا إضافية، لتنتهي في 14 يونيو 2026.

المهلة الإضافية

وأوضح الإنفوجراف أن منح المهلة الإضافية للتقديم يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم، المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو 2026، مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة أمام جميع الشركات الراغبة في التقديم واستكمال أوراقها.

الطرح الجديد

ويشمل الطرح الجديد قطع أراضٍ بمواقع مميزة في المدن المطروحة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدانًا، مع استهداف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.

حدائق أكتوبر

وتشهد مدينة حدائق أكتوبر طرح 4 قطع أراضٍ، وهي القطع أرقام (3، و4، و5، و6) بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية.

العاشر من رمضان

بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتَي أرض؛ إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر.

أكتوبر الجديدة

كما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

سوهاج الجديدة

فيما تشهد مدينة سوهاج الجديدة طرح قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

مدينة السادات

وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتَي أرض بمنطقتي النرجس والزهور.

العبور الجديدة

بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراضٍ؛ حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، فيما تقع القطع الثلاث الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي القطع أرقام (2، و12، و14).

أسيوط الجديدة

كما تشهد مدينة أسيوط الجديدة طرح قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، فيما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتَي أرض رقمي (8، و9) بحي جاردينيا.

وقد شهد الطرح إقبالًا ملحوظًا من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 22 مطورًا عقاريًا، مع إبداء المزيد من الشركات رغبتهم في التقديم.