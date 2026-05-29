إلهام أبو الفتح
ديني

موعد التحلل من الإحرام وكيفيته.. اعرف مناسك الحج

أحمد سعيد

يتساءل كثيرون عن موعد التحلل من الإحرام في الحج 2026 وكيفيته وما الفرق بينه وبين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر فيه من أمور الحج التي ينبغي لكل مسلم التعرف على أحكامها وكيفيتها وفي السطور التالية نتعرف على موعد التحلل من الإحرام في الحج.

التحلل من الإحرام وكيفيته

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن الحاج بعد رمي جمرة العقبة يجب عليه أن يقوم بحلق شعره أو تقصيره. مشيرا إلى أن هذا الحلق أو التقصير هو بداية التحلل من الإحرام، حيث يُحل للحاج بعد ذلك ما كان محرماً عليه في الإحرام ما عدا العلاقة الزوجية، حيث لا تحل هذه العلاقة إلا بعد طواف الإفاضة.

وتابع مفتي الجمهورية السابق أنه "بعد رمي جمرة العقبة والتحلل بالحلق أو التقصير، يتوجه الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، الذي يعد من أركان الحج الأساسية، حيث يطوف الحاج حول الكعبة المشرفة سبعة أشواط، وهو ما يُسمى بـ طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وبعد الطواف، يُستحب للحاج أن يصلي ركعتين في مقام سيدنا إبراهيم إن تيسر له ذلك، وإلا فيصلي في أي مكان داخل المسجد الحرام".

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الحاج بعد طواف الإفاضة يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما هو معتاد، وأنه بعد إتمام طواف الإفاضة، يعود إلى منى في نفس اليوم (يوم العيد) ليبيت فيها ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، لمن تعجل، أما من لم يتعجل فيبيت ليلة إضافية في منى.

وأكد مفتي الجمهورية السابق أنه في حال لم يتيسر للحاج المبيت في منى بسبب عدم توفر مكان مناسب، يجوز له المبيت في مكة المكرمة، شريطة أن يعود إلى منى في اليوم التالي لرمي الجمرات، قائلاً: "المبيت في منى أمر مستحب، ولكن رمي الجمرات هو من الواجبات التي يجب على الحاج أن يؤديها".

وتابع مفتي الجمهورية السابق "الهدف هو أن يكون أداء مناسك الحج في إطار التنظيم والرفقة التي تضمنها الجهات المعنية في مصر، مثل الشركات المختصة بالحج، مع التأكيد على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بالترتيب والراحة لأداء الفريضة في أفضل الظروف".

الفرق بين التحلل من الإحرام الأكبر والأصغر

وفي هذا السياق أيضا، وضّح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن التحلل من الإحرام يعني الخروج منه، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن الإحرام قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر، ويقصد بالتحلل الأول -وهو التحلل الأصغر - أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.

وتابع: ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.

وأفاد: فإذا فعل اثنين فقط من هذه المناسك لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.

