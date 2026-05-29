1000 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع الكبير

استقرت أسعار الذهب في مصر مع تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو 2026 بعد التراجع الكبير الذي سجلته اليومين الماضيين.

سعر الذهب اليوم

ويبحث الكثيرون عن سعر جرام الذهب اليوم، وسط ترقب للتحركات العالمية وتأثيرها على السوق ، حيث شهد سعر جرام الذهب هبوطًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض عيار 21 بقيمة 125 جنيهًا مقارنة بسعره قبل 5 أيام، كما هبط الجنيه الذهب بمقدار 1000 جنيه خلال الفترة نفسها، ويعود هذا التراجع إلى تحركات السوق العالمي وتطورات التوترات الجيوسياسية.


تراجع سعر الذهب

ونظرًا لأهمية الفروق السعرية بين الأشكال الادخارية والمشغولات، ننشر لكم تحديث عيارات 18 و21 و24 في الصاغة لحظة بلحظة، حيث بلغ سعر جرام الذهب اليوم لعيار 24 نحو 7754 جنيهًا، بينما استقر عيار 18 عند 5815 جنيهًا.
 

أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة 

جاءت أسعار الذهب في السوق وفقًا لآخر تحديث لـ سعر جرام الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 7754 جنيهًا.

عيار 21 (الأكثر تداولًا): سجل 6785 جنيهًا.

عيار 18: سجل 5815 جنيهًا.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): سجل 54280 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21 بأوزان مختلفة

لتبسيط متابعة سعر جرام الذهب اليوم لعيار 21 الأكثر طلبًا، نقدم جدولًا بالأسعار حسب الأوزان المختلفة:

الوزنسعر الشراءسعر البيع
1 جرام6735 جنيه6785 جنيه
5 جرام33675 جنيه33925 جنيه
10 جرام67350 جنيه67850 جنيه
25 جرام168375 جنيه169625 جنيه
50 جرام336750 جنيه339250 جنيه
100 جرام673500 جنيه678500 جنيه
150 جرام1,010,250 جنيه1,017,750 جنيه
200 جرام1,347,000 جنيه1,357,000 جنيه
250 جرام1,683,750 جنيه1,696,250 جنيه

سعر الذهب عالميًا وتأثيره على السوق 

على الصعيد العالمي، سجل سعر جرام الذهب اليوم عالميًا نحو 4580 دولارًا للعقود الفورية للأوقية،  وقد تأثر السعر العالمي بعدة عوامل:

تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران: توصل الجانبان إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود عن حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

عدم حسم الاتفاق نهائيًا: قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الاتفاق لم يُحسم بعد، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق عليه.

ارتفاع التضخم في أمريكا: ارتفع التضخم خلال أبريل بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

توقعات الفائدة: عززت بيانات التضخم توقعات الاقتصاديين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وكان سعر جرام الذهب اليوم عالميًا قد هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى له منذ شهرين، قبل أن يغلق مرتفعًا بعد تقارير أفادت بتمديد وقف إطلاق النار.

مصنعية الذهب اليوم في مصر

من المهم عند شراء الذهب معرفة أن سعر جرام الذهب اليوم المعلن لا يعكس السعر النهائي، حيث تُضاف المصنعية والدمغة، وجاءت تفاصيل المصنعية كالتالي:

نطاق المصنعية: تتراوح بين 100 جنيهًا و300 جنيه لكل جرام.

النسبة المئوية: تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

الاختلاف بين المحلات: تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر ومن محافظة إلى أخرى.

الدمغة: تشمل تكلفة الدمغة الرسمية التي تضاف إلى السعر النهائي.

 

 

