الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أخر تحديث لسعر الذهب في الكويت.. اعرف وصل كام

سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الكويت، مساء اليوم الجمعة 29-5-2026؛ وذلك في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في الكويت؛ ثباتا من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 39 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 45.15 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 41.375 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 39.5 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 33.85 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 316 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب 1404 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4539 دولار.

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

فوائد فواكه الأضحية للجسم

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات

