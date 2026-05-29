أخر تحديث لسعر الذهب في الكويت.. اعرف وصل كام

استقر سعر الذهب في الكويت، مساء اليوم الجمعة 29-5-2026؛ وذلك في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر الذهب في الكويت

وسجل سعر الذهب في الكويت؛ ثباتا من دون تغيير على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 39 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 45.15 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 41.375 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 39.5 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 33.85 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 316 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب 1404 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4539 دولار.