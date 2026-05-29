في ثالث أيام العيد.. تفاصيل آخر تحديث لأسعار الدولار في السوق الرسمية اليوم

واصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه استقراره لليوم الرابع على التوالي وذلك في ثالث أيام العيد والمحدد اليوم الجمعة 29-5-2026.

سعر الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي السوق الرسمية ومنذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل الاثنين الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 52.22 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيه للشراء و52.3 جنيه للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، البركة".

متوسط سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، نكست، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدول، الأهلي المصري، كريدي أجريكول".

أعلى سعر

سجل أعلى سعر دولار 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل سعر ثاني أعلي دولار 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع في بنوك " سايب، التعمير والاسكان".