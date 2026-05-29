اقتصاد

سعر الدولار في ثالث أيام عيد الأضحى 2026

محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال تعاملات الجمعة 29-5-2026، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك وذلك على مستوى السوق الرسمية.

واستقر سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي حتي اليوم الجمعة من دون تغيير.

لماذا استقر الدولار

وفقُا لتعليمات البنك المركزي المصري والتي عطلت العمل في البنوك المصرية مساء الإثنين حتي الإثنين من الأسبوع التالي نظرًا لإجازة عيد الأضحي المبارك ووقفة عرفات.

مع أيام الإجازة في البنوك غالبت التداولات علي الدولار والعملات الآخري في مواجهة الجنيه.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 52.21 جنيها للشراء و 52.35 جنيها للبيع.

وسجل سعر أقل دولار 52.13 جنيها للشراء و 52.23 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية.

وصل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيها للشراء و 52.25 جنيها للبيع في بنكي " الكويت الوطني و فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.18 جنيها للشراء و 52.28 جنيها للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيها للشراء و 52.3 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، البركة".

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيها للشراء و 52.33 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، المصرف المحد، العقاري المصري، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي،  المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول".

سجل اعلي سعر دولار 52.29 جنيها للشراء و 52.39 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك سايب و التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.27 جنيها للشراء و 52.37 جنيها للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

