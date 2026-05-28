الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-5-2026

علياء فوزى

يستعرض موقع"صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديثات للبنوك القطاع العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل:

 52.29 جنيه للشراء.

 52.39 جنيه للبيع.

بلغ  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو:

 52.28 جنيه للشراء.

 52.28 جنيه للبيع.

وصل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

 52.27 جنيه للشراء.

 52.27 جنيه للبيع.

سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

 52.25 جنيه للشراء.

 52.29 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الدولار شراء وبيعا في بنوك نكست، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، مصر والأهلي  ليصل إلي:

 52.23 جنيه للشراء.

 52.33 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ليسجل:

 52.22 جنيه للشراء.

 52.36 جنبه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الاول والبركة لنحو:

 52.20 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC، لنحو:

 52.18 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الكويت الوطني لنحو: 

 52.15 جنيه للشراء.

 52.25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي نحو :

 52.13 جنيه للشراء.

 52.23 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار في مصر 

 52.26 جنيه

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

52.23 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

52.30 جنيه.

إجازة رسمية 

وتم تعطيل العمل في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك،  اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

