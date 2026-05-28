فخر مصر.. يسرا توجه رسالة لمحمد صلاح بعد نهاية مشواره مع ليفربول

نشرت الفنانة يسرا رسالة مطولة عبر حسابها على منصة “إكس”، وجهت فيها كلمات تقدير ومحبة للنجم المصري محمد صلاح، بعد انتهاء مرحلة مهمة من مسيرته مع نادي ليفربول.

وقالت يسرا إن ما يميز صلاح لا يقتصر على إنجازاته وأرقامه القياسية، بل يمتد إلى شخصيته الهادئة والملتزمة، مؤكدة أنه ظل مثالًا للاحتراف والاحترام طوال رحلته مع النادي الإنجليزي، دون أن يتغير تواضعه رغم النجاح الكبير.

وأضافت أن صلاح يمثل مصدر فخر لمصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن كل خطوة ناجحة له كانت سببًا في سعادة الملايين، معبرة عن ثقتها في أن ما هو قادم في مسيرته سيكون “أكبر وأجمل”.