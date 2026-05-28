وكالة فارس: سماع دوي 3 انفجارات بمدينة بندر عباس جنوب إيران

أفادت وكالة فارس للأنباء بسماع دوي ثلاثة انفجارات في المنطقة الشرقية من مدينة بندر عباس جنوب إيران، في حادثة أثارت حالة من الترقب والقلق، خاصة نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المدينة المطلة على مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن أصوات الانفجارات سُمعت بشكل متتالٍ في ساعات متأخرة من الليل، دون أن تكشف السلطات الإيرانية بشكل فوري عن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. وأضافت أن الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ توجهت إلى المنطقة المستهدفة للتحقق من ملابسات الحادث وتقييم الأضرار المحتملة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد شوهدت تحركات مكثفة لسيارات الإسعاف والإطفاء في بعض المناطق القريبة من موقع الانفجارات، بينما تحدث شهود عيان عن سماع أصوات قوية هزت أجزاء من شرق المدينة. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية، في حين التزمت السلطات الرسمية الحذر في التصريحات المتعلقة بالحادث.

وتكتسب مدينة بندر عباس أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة، إذ تضم قواعد بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني، إضافة إلى منشآت وموانئ حيوية مرتبطة بحركة التجارة والطاقة. كما تعد المدينة نقطة رئيسية لمراقبة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية.

ويأتي هذا التطور في ظل توترات إقليمية متزايدة تشهدها المنطقة، خصوصاً مع استمرار التصعيد بين إيران وإسرائيل، إلى جانب التوترات المتعلقة بالملف النووي الإيراني والوجود العسكري الأميركي في الخليج. وقد شهدت إيران خلال السنوات الماضية عدة حوادث غامضة استهدفت منشآت عسكرية وصناعية، بعضها نُسب إلى عمليات تخريب أو هجمات إلكترونية، بينما لم تؤكد طهران في كثير من الأحيان الجهة المسؤولة عنها.

وفي السياق ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً قيل إنها توثق لحظات سماع دوي الانفجارات أو تصاعد ألسنة اللهب في مناطق شرق بندر عباس، غير أن وسائل الإعلام الرسمية لم تؤكد صحة تلك المقاطع بشكل مستقل. كما لم يصدر تعليق فوري من الحرس الثوري الإيراني أو وزارة الدفاع الإيرانية بشأن طبيعة الحادث.