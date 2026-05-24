ليس الأول.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد معاناة نفسية بسبب الحرب
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدولار ينهي تعاملات اليوم على تراجع مقابل الجنيه

اختتم سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026، على تراجع ملحوظ في كافة البنوك العاملة، وذلك في استمرار لموجة الانخفاض التي شهدتها العملة الخضراء خلال الأيام الماضية، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى أعلى مستوى تاريخي وزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض عند 19%، و20% على الترتيب.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 52.24 جنيه للشراء و52.38 جنيهًا للبيع، وهو السعر المتوسط الذي تعتمده البنوك كمرجع أساسي لتسعير العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

جاءت أسعار الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 52.27 جنيه

سعر البيع: 52.37 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 52.27 جنيه

سعر البيع: 52.37 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 52.27 جنيه

سعر البيع: 52.37 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 52.26 جنيه

سعر البيع: 52.36 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 52.25 جنيه

سعر البيع: 52.35 جنيه

بنك التعمير والإسكان

سعر الشراء: 52.27 جنيه

سعر البيع: 52.37 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 52.20 جنيه

سعر البيع: 52.30 جنيه

بنك المصرف المتحد

سعر الشراء: 52.27 جنيه

سعر البيع: 52.37 جنيه

البنك العقاري المصري

سعر الشراء: 52.23 جنيه

سعر البيع: 52.33 جنيه

 

صافي الاحتياطيات النقدية عند أعلى مستوى تاريخي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير 2026، بزيادة شهرية بلغت 85 مليون دولار.

ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مارس 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد، مما يعزز قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف لحماية قيمة الجنيه المصري عند الحاجة، ويخلق حالة من الطمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.

تحويلات المصريين بالخارج تحقق أرقامًا قياسية

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا بمعدل 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية الحالية 2025-2026، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقابل نحو 23 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024-2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر فبراير 2026 بمعدل 25.7% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر فبراير 2025.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تُعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

