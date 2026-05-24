الغندور: ملايين الدولارات تُهدر بسبب سوء إدارة العقود بالأندية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موقف نادي الزمالك من حل أزمة القيد والحصول على الرخصة الأفريقية، مؤكدًا أن النادي مطالب بسداد نحو 6 ملايين دولار من أجل إنهاء جميع القضايا وفتح باب القيد مجددًا.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “الزمالك مطالب بـ6 ملايين دولار لحل جميع القضايا غير اللي اتدفع قبل كده وفتح القيد”.

وأضاف: “النادي الأهلي مطالب بدفع 6 ملايين دولار للتخلص من ييس توروب، ودفع مليون دولار لريبيرو، بالإضافة إلى مليون ونصف دولار لكولر وجهازه المعاون بعد رحيلهم، بجانب مستحقات رضا سليم وجراديشار مع أنديتهم”.

وتابع الغندور: “تقريبًا مليون دولار سنويًا تُدفع، والصراحة دولارات بتترمي في الأرض، وده يدل على سوء إدارة وسوء صياغة العقود التي تكون دائمًا في صالح المدربين واللاعبين على حساب الأندية”.