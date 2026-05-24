أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من رحيل حسام عبد المجيد

كشف أحمد حسن موقف النادي الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد..

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “مصدر داخل الزمالك: لا نمانع احتراف حسام عبد المجيد الموسم المقبل حال وصول عرض مناسب ” .

انتقد الإعلامي مدحت شلبي الحملة التي يتعرض لها حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها لا تخدم الفريق قبل مباراة نهائي الكونفدرالية.

تصريحات شلبي عن حسام عبد المجيد

وقال مدحت شلبي خلال تقديمه برنامجه “يا مساء الأنوار” عبر قناة MBC مصر 2، إنه مستاء جدًا من الهجوم الموجه ضد اللاعب، موضحًا أن الأمر وصل إلى اتهامه بالتقصير في مباريات سابقة أمام الأهلي واتحاد العاصمة.