لا تلتفت للانتقادات.. معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد قبل نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي جمال الغندور عن كواليس جلسة مهمة عقدها معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع مدافع الفريق حسام عبد المجيد، في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعب نفسيًا وفنيًا خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن الجلسة جاءت بعد تعرض اللاعب لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة عقب مواجهة ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق اتحاد العاصمة، والتي شهدت حالة من الانتقادات تجاه بعض لاعبي الفريق الأبيض.

وأكد الغندور أن معتمد جمال حرص على الحديث مع حسام عبد المجيد بشكل مباشر من أجل رفع معنوياته، والتأكيد على ثقته الكاملة في قدراته الفنية، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الزمالك في الخط الخلفي.

وأشار إلى أن المدير الفني شدد للاعب على ضرورة غلق صفحة الانتقادات والتركيز فقط على المباريات المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى حالة من الاستقرار والتركيز قبل المواجهات المهمة المنتظرة محليًا وقاريًا.

وأضاف الإعلامي أن الجهاز الفني داخل الزمالك يرفض فكرة تحميل أي لاعب بمفرده مسؤولية تراجع النتائج أو الأخطاء التي حدثت في المباريات الأخيرة، مؤكدًا أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن الفريق بالكامل يتحمل المسؤولية سواء في الانتصارات أو التعثرات.

ويأمل الجهاز الفني في استعادة اللاعبين لحالتهم الفنية والذهنية سريعًا، من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وإسعاد جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة