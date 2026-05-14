رياضة

أيمن يونس: احترام المنافس أساس الرياضة.. والزمالك قادر على إسعاد جماهيره

باسنتي ناجي

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمية احترام المنافس والابتعاد عن التعصب، مشيرًا إلى أن ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر عن الروح الحقيقية لكرة القدم.

احترام التنافس الكروي

وقال يونس، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "يجب على الجماهير احترام المنافس، لأن هذا جزء أساسي من اللعبة، وفي النهاية كرة القدم رياضة، لكن ما يحدث على السوشيال ميديا لا يصح، والبعض يهاجمني عندما أتحدث عن ذلك".

وأضاف: "وجهت دعوة لكل نجوم الزمالك السابقين للحضور إلى منزلي لمشاهدة نهائي الكونفدرالية، كما أحضرت لهم القمصان التي ارتدوها أثناء التتويج بأول بطولة إفريقية في تاريخ الزمالك".

وتابع: "أقول دائمًا للاعبي الزمالك إن النادي هو مدرسة الفن والهندسة، وإذا لم يمتلك اللاعب المهارة والأسلوب فلن يحقق شيئًا، والجماهير حتى الآن تتحدث معنا عن البطولات التي حققناها".

وأبدى يونس ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على إسعاد الجماهير، قائلًا: "أثق أن اللاعبين قادرون على إسعاد الجماهير وتحقيق المطلوب، وكل التوفيق لمعتمد جمال، وأتمنى أن يستفيد من جميع الأوراق المتاحة لديه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية البداية القوية في المباراة، موضحًا: "الزمالك يحتاج إلى الضغط على اتحاد العاصمة خلال أول نصف ساعة من أجل تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية في اللقاء".

