أيمن يونس: حالة التكاتف في الزمالك مميزة.. ومحمد شحاتة يستحق التقدير

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم يحتاجون للدعم الكامل خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن النقد والضغط الزائد في هذا التوقيت غير مطلوب، خاصة مع اقتراب الفريق من حسم الدوري والكونفدرالية الأفريقية.

ووجه أيمن يونس، في تصريحات لبرنامج “زملكاوي”، التحية إلى لاعب الفريق محمد شحاتة، مشيدًا بموقفه والتزامه مع الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب يستحق التقدير على ما يقدمه داخل وخارج الملعب.

كما أشاد نجم الزمالك السابق بقرار الجهاز الفني ومسئولي الكرة، وعلى رأسهم معتمد جمال، بمنح شارة القيادة لمحمد شحاتة خلال مواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية، معتبرًا أن القرار يحمل رسائل إيجابية وداعمة للاعب.

وقال أيمن يونس إن هناك حالة من التكاتف داخل النادي خلال الفترة الحالية، موضحًا أن عددًا من نجوم وقدامى الزمالك سيحرصون على التواجد في مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة، من أجل دعم الفريق واللاعبين في المواجهة المرتقبة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن معتمد جمال قدم مباراة فنية كبيرة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية، ونجح في إدارة اللقاء بشكل مميز على المستوى التكتيكي.