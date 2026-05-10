نهائي الكونفدرالية| أيمن يونس: مباراة العودة أصعب والزمالك يحتاج للتركيز

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك لا يزال قادرًا على حسم لقب البطولة من القاهرة، رغم نتيجة مباراة الذهاب، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء حالة الحزن أو “الندب”.

وقال أيمن يونس خلال ظهوره ببرنامج “الفيلسوف” الإذاعي: “أنا مبحبش الندب، وأنا ضد الندب، خلاص المباراة صفحة واتقفلت، والزمالك قادر إنه يحسم اللقب من القاهرة”.

وأضاف: “مباراة العودة عايزة قوة وتركيز، وعلى فكرة هي أصعب من مباراة الذهاب، لأنهم هيدافعوا وهيستميتوا؛ عشان يحافظوا على الهدف”.

وتابع: “خلينا نكون واقعيين، الندب والحساب العسير مش وقته، الماتش الأول اسمه شوط أول ولسه فيه شوط تاني وهو الأهم”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل 16 مايو، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.