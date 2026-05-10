«قادر على التتويج».. أيمن يونس: التحكيم ليس سبب خسارة الزمالك لكن اللعبة تستحق الـVAR

أعرب أيمن يونس عن حزنه بعد خسارة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض كان الطرف الأفضل فنيًا والأكثر سيطرة على مجريات اللقاء.

وقال يونس، خلال تصريحاته عبر برنامج «ملعب أون»، إن الزمالك لم يخسر بسبب تراجع المستوى، بل على العكس كان قريبًا من تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن الفريق أهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المرتقب في القاهرة.

وحرص أيمن يونس على توجيه إشادة خاصة للاعب محمد شحاتة، مؤكدًا أنه قدم مباراة قوية للغاية رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي مر بها مؤخرًا، واصفًا أداءه بالقتالي داخل أرض الملعب.

وأوضح أن اللاعب كان من أبرز عناصر الزمالك خلال المواجهة، إلى جانب كل من عبد الله السعيد، وأحمد فتوح، ومحمد إسماعيل، الذين ظهروا بمستوى مميز وقدموا مردودًا قويًا دفاعيًا وهجوميًا.

وأكد يونس أن المدير الفني معتمد جمال نجح في إدارة المباراة بشكل جيد، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو التحولات الهجومية، معتبرًا أن الزمالك قدم واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا من الناحية التكتيكية.

وفي الوقت نفسه، رفض تحميل التحكيم مسؤولية الخسارة، رغم تحفظه على احتساب المخالفة التي جاء منها هدف المباراة، مشيرًا إلى أن اللعبة كانت تستحق مراجعة تقنية الفيديو.

كما أبدى حزنه بسبب طرد محمود بنتايج في الدقائق الأخيرة نتيجة الانفعال، مؤكدًا أن الفريق لا يزال يمتلك فرصة كبيرة لحسم اللقب خلال مواجهة العودة في القاهرة، متوقعًا احتفال جماهير الزمالك بالتتويج القاري.