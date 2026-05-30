أكدت المحللة السابقة بوزارة الحرب الأمريكية كارين كوياتكوفسكي أن تجاهل الغرب لاستهداف منشآت مدنية ومدارس يعكس ازدواجية المعايير في تغطية الحرب.

وأشارت كارين كوياتكوفسكي في تصريحات لها إلى أن التقدم الروسي في أوكرانيا ثابت ومدروس وقادة أوروبا يعيشون وهم أن الحرب خيار جيد.

وذكرت كارين كوياتكوفسكي أن جرائم الحرب تجعل مؤيديها يشعرون بالقلق والغضب من حكوماتهم.

وبيّنت كارين كوياتكوفسكي أن ارتفاع الأسعار والتضخم وتراجع الثقة السياسية يفاقم تراجع المعنويات داخل الولايات المتحدة.

وختمت كارين كوياتكوفسكي تصريحاتها : الإعلام الغربي يحمّل روسيا المسؤولية تلقائيا بسبب الإرث القديم للخطاب المعادي لموسكو في الغرب.