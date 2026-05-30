دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج.. أفضل الأدعية في أيام العيد

مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك يستحب لكل مؤمن ترديد دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق والفرج، طمعا في نيل الرحمة من الله خاصة أن أيام العيد من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لذا نعرض لكم أفضل أدعية الرزق وفك الكرب في رابع أيام العيد خلال السطور التالية.

دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق

أيام عيد الأضحى من الأيام المباركة التي يكثر فيها المسلم من الذكر والدعاء، لما لها من فضل عظيم ومكانة كبيرة في الإسلام، وإليكم صيغة دعاء رابع أيام عيد الأضحى لطلب الرزق :

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، وافتح لي أبواب الخير من حيث لا أحتسب، وبارك لي في مالي وعملي وأهلي، واجعل لي من كل ضيق فرجًا ومن كل هم مخرجًا يا أرحم الراحمين.

دعاء العيد للزرق وقضاء الحوائج

اللهم أجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم غيّر حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.

يا رب افتح لنا الخير فى كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق قسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.

اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل، ودبر أمرى فإنى لا احسن التدبير، اللهم افتح لى أبواب رزقك وارزقنى من حيث لا أحتسب.

اللهم أجعل فى هذا الفجر فرج لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

يا رب افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

من أفضل صيغ دعاء الجمعة الأولى في شهر ذي الحجة أن نقول “اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته”.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.

دعاء الرزق في ذي الحجة

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

أدعية الفرج وفك الكرب في العيد

اللهم فرّج همّي ويسّر أمري واكشف كربي.

يا رب ارزقني الطمأنينة والسعادة والراحة.

اللهم اجعل لي نصيبًا من كل خير تنزله في هذه الأيام المباركة.

اللهم إنّي أسألك رزقًا لا ينقطع وفرجًا قريبًا.

اللهم إني أسألك أن تزودني التقوى.. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله.. اللهم اغفر لي ذنبي، ويسر لي الخير من أمري يا أرحم الراحمين.

اللهم رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع، اللهم إني أسألك خير القدر في هذا اليوم.. وأعوذ بك من شره، اللهم اجعل كل أيامنا عيدًا يا أرحم الراحمين.