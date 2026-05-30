تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

أثار إعلان النجم المصري محمد صلاح الأخير لإحدى شركات الاتصالات حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن التضحيات التي قدمها طوال مشواره الكروي من أجل الوصول إلى النجاحات التي حققها.

وخلال الإعلان، تحدث محمد صلاح عن تخليه عن الكثير من الأمور في حياته الشخصية منذ سنوات الشباب، في سبيل التركيز على كرة القدم وتحقيق حلمه، وهو ما فتح باب النقاش بين الجمهور حول طبيعة التضحيات التي يقصدها قائد منتخب مصر.

ومن جانبه، حرص أحمد حسام ميدو على دعم صلاح والتعليق على تصريحاته، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وقال ميدو إن أصعب أنواع التضحية أن يمتلك الإنسان الشهرة والمال والقدرة على فعل ما يريد، ورغم ذلك يختار الالتزام والابتعاد عن المغريات، مشيرًا إلى أن حياة اللاعبين الكبار مليئة بالضغوط النفسية والعصبية بسبب توقعات الجماهير والإعلام المستمرة.

وأضاف أن اللاعب المحترف يضطر أحيانًا للتخلي عن أوقات الراحة والإجازات، والالتزام بنظام صارم في النوم والتغذية والتدريبات، بينما يعيش الآخرون حياتهم بشكل طبيعي.

وأكد ميدو أن ما قصده محمد صلاح من كلمة «التضحية» هو اختياره الكامل لكرة القدم وتكريس حياته لتحقيق النجاح، مشددًا على أن اجتهاده وانضباطه كانا السبب الرئيسي فيما وصل إليه اليوم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح يُعد نموذجًا وقدوة للشباب، خاصة أنه استطاع الوصول إلى العالمية بالإصرار والعمل المستمر، مؤكدًا أن النجاح لا يعرف المستحيل "