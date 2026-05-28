لن يشارك.. وصول محمد صلاح ملعب مباراة مصر وروسيا الودية لمؤازرة الفراعنة الكبار

شهد استاد القاهرة الدولي ظهور نجم منتخب مصر محمد صلاح، رغم عدم مشاركته في المواجهة الودية أمام منتخب روسيا، ضمن برنامج إعداد الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتُعد مباراة روسيا إحدى المحطات المهمة في سلسلة استعدادات المنتخب، باعتبارها البروفة قبل الأخيرة قبل خوض المونديال، على أن يختتم المنتخب ودياته بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 7 يونيو المقبل.

وظهر محمد صلاح في أجواء ودية داخل الملعب قبل انطلاق اللقاء، حيث تبادل المزاح مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، وكذلك مع زميله حمدي فتحي، في مشهد عكس حالة الانسجام داخل معسكر الفراعنة.

ويغيب صلاح عن المباراة بقرار من الجهاز الفني، الذي فضّل منحه راحة بسبب ضغط المباريات، فيما يغيب حمدي فتحي نتيجة الإيقاف بعد تعرضه للطرد في ودية إسبانيا الماضية، ضمن خطة تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

وفيما يلي تشكيل منتخب مصر أمام روسيا: حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم حافظ

الوسط: مهند لاشين – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – عمر مرموش – أحمد سيد “زيزو”

وجاءت قائمة البدلاء: محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمود صابر، نبيل عماد، هيثم حسن، إبراهيم عادل، مصطفى زيكو، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.