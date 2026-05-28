مصر تدين هجمات إيران على الكويت.. وتؤكد: أمن الخليج جزء من الأمن العربي

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة الكويت وخرقًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات، مشددة على رفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن الكويت واستقرارها أو تعريض سلامة مواطنيها للخطر.

أمن الكويت جزء من الأمن القومي المصري والعربي

وشددت مصر على موقفها الثابت تجاه أمن واستقرار دولة الكويت وكافة دول الخليج العربية، مؤكدة أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري والعربي.

دعم كامل لإجراءات حماية السيادة الكويتية

كما أكدت القاهرة دعمها الكامل لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت للحفاظ على أمنها وسيادتها، مجددة تحذيرها من مخاطر استمرار التصعيد في المنطقة، لما يحمله من تداعيات تهدد جهود التهدئة والمسارات الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة.

وأكدت مصر في ختام بيانها أهمية خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.