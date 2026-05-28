إيهاب صالح يعلق على أزمة «بحرية»: لازم نتعلم تقبل الرأي الآخر

علق إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق، على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد رد الفنان عزيز الشافعي على الانتقادات الموجهة لأغنية “بحرية”.

وكتب إيهاب صالح عبر حسابه على منصة “إكس”: “إحنا ليه دايما بنكبر المواضيع ونديها اكبر من حجمها عند النقد ؟ لو إنت من المشاهير أو نجم في مجالك مهما كان مجالك (رياضي ، فنان ، مؤثر ، شخصية عامة , الخ) ف طبيعي جدا يبقى عندك يوم أو وقت مش وقتك و حصل سوء تقدير من نحيتك أو خارج الفورمة”.

وتابع: “من حق الناس و الجمهور ينتقد طالما في نطاق الادب والاحترام ويدي رائيه زي م هو عايز عشان في الاخر الجمهور و الناس هو المتلقي”.



وأضاف: “ياما انتقدنا الكبار و العظماء في مجالهم ، على سبيل المثال وفي الوقت الحالي ينتقد محمد صلاح و الفورمة الموسم ده وكلنا عارفين إن في ظروف خارج عن أيده و الظلم إللي تعرض لي أكيد و ده في أولويات الاعتبار عندنا.. هل ده قلل من محمد صلاح مثلا وتاريخه و مكانه ، أكيد لا و غير صلاح في نجوم و أساطير في حتتهم ياما انتقدناهم ومعجبناش حاجة أو تصرف منهم”.

وأكمل: “الجمهور والناس هما أصلا سبب نجاحك بعد ربنا أكيد وتعبك و مجهودك. انا مش أجمد حد في الكوكب و فشلت و خيبت ظن ناس كتير فيا و عملت غلطات كتير في حياتي و اتعلمت و بتعلم منها لسة ، لولا الجمهور و الناس كان زماني في أعمق حفرة و بكابر و يا جبل م يهزك ريح”.

واختتم: “لازم بجد نتعلم سياسة الرأي و الرأي الاخر و بلاش فزلكة! قوة شخصيتك تكمن في تقبلك للنقد و الاعتراف بالغلط عشان أسهل حاجة في الدنيا إني أتعود و احب اسمع الكلام الحلو و اللي بيوصل لمرحلة التبخير أوقات كتير لكن الصعب إني اسمع إللي ينتقدني بصدر رحب وإشتغل على نفسي بسلام نفسي تام”.