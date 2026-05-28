كارول سماحة تدعم عزيز الشافعي بعد انتقادات أغنية بحرية

وجهت الفنانة كارول سماحة الدعم للملحن والشاعر عزيز الشافعي بعد الانتقادات الموجهة له بشأن اغنية بحرية.

وكتبت كارول سماحة عبر حسابها على موقع إكس: الشجرة المثمرة وحدها تُرمى بالحجارة.. كمّل.. لأن النجاح يليق بالمختلفين، ويليق بالمبدعين، والنجاح يليق بك.

أغنية بحرية

وكان احتفل الشاعر والملحن عزيز الشافعى، بنجاح أغنية بحرية التى تجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقى.

وكتب الشافعى عبر حسابه على انستجرام: «شكرا للجمهور المحترم.. بحرية رقم 1 يوتيوب مصر ورقم 7 يوتيوب العالم بعد 24 ساعه، عيد أضحى مبارك ».

جاءت أغنية «بحرية» بإيقاع موسيقي هادئ وطابع رومانسي مبهج، وهو ما انعكس بوضوح على الكلمات التي حملت أجواء خفيفة ومشاعر عاطفية قريبة من الجمهور، خاصة مع الأداء المتناغم بين الثنائي، الذي أضاف للأغنية حالة خاصة من الحيوية والدفء.

وتعد الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، بينما تولى مهمة التوزيع الموسيقي توما، ليخرج العمل بصورة موسيقية متكاملة لاقت إعجاب قطاع واسع من المتابعين على مواقع التواصل ومنصات الاستماع المختلفة.