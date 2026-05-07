كارول سماحة تنعى هاني شاكر بكلمات مؤثرة: “الفقد كبير.. وكان فناناً وإنساناً راقياً”

عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها العميق لرحيل الفنان المصري الكبير هاني شاكر، وذلك خلال حضورها مراسم عزائه، حيث أدلت بكلمات مؤثرة استحضرت فيها أخلاقه الرفيعة ومسيرته الفنية الطويلة التي تركت أثراً كبيراً في العالم العربي.

وقالت كارول سماحة خلال حديثها في العزاء:

“الفقد كبير… هاني شاكر كان فناناً وإنساناً راقياً، وكان لي الشرف العمل معه، والله يرحمه”.

وأكدت كارول أن الراحل لم يكن مجرد نجم غنائي كبير، بل كان يتمتع بصفات إنسانية استثنائية جعلته قريباً من الجميع، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، مشيرة إلى أن التعامل معه كان يحمل الكثير من الاحترام والرقي والمحبة.

وأضافت أن تعاونها الفني معه سيظل من الذكريات المهمة في مسيرتها، خاصة أن هاني شاكر كان يمتلك حساً فنياً مرهفاً وصوتاً مميزاً استطاع أن يحافظ على مكانته لعقود طويلة، ليصبح أحد أبرز رموز الغناء العربي.

وشهدت مراسم العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من مختلف الدول العربية، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء واستعادة مواقف الراحل الإنسانية والفنية، وسط أجواء من الحزن والتأثر الكبيرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات كارول سماحة بشكل واسع، معتبرين أن حديثها عبّر عن مشاعر كثير من الفنانين والجمهور الذين تأثروا برحيل “أمير الغناء العربي”، والذي ارتبط اسمه بأعمال رومانسية وطربية شكلت جزءاً مهماً من ذاكرة الموسيقى العربية.

ويُعد هاني شاكر واحداً من أبرز الأصوات التي حافظت على هوية الأغنية العربية الكلاسيكية، إذ قدّم خلال مسيرته عشرات الأعمال الناجحة التي حققت انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما عُرف بمواقفه الإنسانية وعلاقاته الطيبة مع زملائه الفنانين.

ورغم رحيله، يؤكد محبوه وزملاؤه أن إرثه الفني سيبقى حاضراً، وأن أغانيه ستواصل العيش في وجدان الجمهور العربي لسنوات طويلة، ليظل اسمه مرتبطاً بالأصالة والرومانسية والطرب الراقي.