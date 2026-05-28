مارينا تستعد لصيف 2026 بتطوير شامل للشواطئ والخدمات

تواصل منطقة مارينا بالساحل الشمالي استعداداتها المكثفة لاستقبال موسم صيف 2026، من خلال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة واسعة للشواطئ والمرافق والخدمات، في إطار خطة تهدف إلى تقديم تجربة صيفية متكاملة وآمنة للزوار خلال الموسم الجديد وفقًا لما نقلته إكسترا نيوز.

وشملت أعمال التطوير تحسين الشواطئ والمناطق الترفيهية، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتجميل، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق العامة، بما يسهم في توفير مستوى أفضل من الخدمات للمصطافين ورواد المنطقة.

دعم خدمات الإنقاذ والإسعاف

كما جرى رفع درجة الاستعداد داخل مارينا عبر دعم فرق الإنقاذ والإسعاف وزيادة جاهزية الشواطئ والمراسي، مع تجهيز المناطق التجارية والمطاعم والكافيهات لاستقبال الزوار خلال فترة الصيف.

وتستعد المنشآت الترفيهية والسياحية لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تناسب مختلف الأعمار، وسط توقعات بإقبال كبير خلال موسم الصيف الحالي.

فعاليات فنية وأنشطة بحرية متنوعة

ومن المنتظر أن يشهد صيف 2026 في مارينا العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية، إلى جانب الأنشطة البحرية والاحتفالات الصيفية التي تضفي أجواء مميزة على المنطقة الساحلية.

وتعد مارينا واحدة من أبرز الوجهات السياحية الصيفية في مصر، لما تتمتع به من طبيعة ساحلية مميزة وخدمات متطورة تجعلها مقصدًا مفضلًا للعائلات والشباب الباحثين عن قضاء عطلة صيفية تجمع بين الترفيه والهدوء.

مارينا.. وجهة صيفية متكاملة على البحر المتوسط

وتواصل مارينا الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط، خاصة مع استمرار خطط التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للزوار، بما يواكب حركة السياحة الداخلية والإقبال المتزايد خلال موسم الصيف.

وتسعى الجهات المعنية إلى توفير بيئة آمنة ومتكاملة للمصطافين، مع الاهتمام بجودة الخدمات والمرافق، بما يعكس الصورة الحضارية للمقاصد السياحية المصرية خلال صيف 2026.