رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

خدعة جهنمية.. سر بسيط يحميك من شراء الذهب المغشوش

رنا أشرف

في واقعة جديدة تكشف خطورة أساليب الغش داخل سوق الذهب، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع جنيهات وسبائك ذهبية مقلدة، بعدما تمكن أفراده من خداع المواطنين باستخدام فواتير مزورة وأغلفة تحمل أسماء شركات ومحال شهيرة، في محاولة لإضفاء المصداقية على منتجاتهم المغشوشة.

وأثار الأمر مخاوف المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات النصب المرتبطة بشراء الذهب، خاصة مع انتشار البيع عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، ما يدفع خبراء وتجار الذهب إلى التشديد على أهمية الشراء من أماكن موثوقة والتأكد من الدمغة والفاتورة الرسمية قبل إتمام أي عملية شراء.

الشراء من أماكن موثوقة

قال محمد علي صاحب محل ذهب لموقع صدى البلد إن أفضل طريقة لحماية المواطنين من الوقوع ضحية للذهب المزور هي الشراء من أماكن موثوقة ومعروفة في السوق، مؤكدًا أن الفاتورة الرسمية والدمغة المعتمدة هما الضمان الأساسي لأي عملية شراء.

الذهب يجب أن يحمل دمغة

وأوضح أن أي قطعة ذهب أصلية يجب أن تحمل دمغة واضحة موضح بها العيار، سواء 18 أو 21 أو 24، مشيرًا إلى أن غياب الدمغة أو عدم وضوحها يثير الشك حول جودة القطعة ومصدرها.

وأضاف أن بعض المواطنين ينجذبون للأسعار الأقل من السوق، وهو ما يستغله البعض في بيع ذهب مغشوش أو بعيار أقل من المتفق عليه، مؤكدًا أن فرق السعر الكبير غالبًا يكون علامة تحذير يجب الانتباه لها.

التحذير من شراء الذهب عبر مواقع التواصل الإجتماعي 

وحذر من شراء الذهب عبر صفحات غير معروفة على مواقع التواصل الإجتماعي أو من مصادر أونلاين غير موثوقة، مشيرًا إلى أن بعض الصفحات تعرض صورًا لمنتجات مختلفة عن الحقيقة، أو تبيع ذهبًا غير مطابق للمواصفات دون أي ضمان لحق العميل.

وأكد أن شراء الذهب يجب أن يتم بعد معاينة القطعة والتأكد من الدمغة والوزن والفاتورة بشكل مباشر داخل محل موثوق، لأن “الذهب سلعة غالية وأي غلطة فيها خسارتها كبيرة”.

الذهب يتميز بثقل وزنه نسبياً 

وأشار إلى أن الذهب الأصلي يتميز بثقل وزنه نسبياً وثبات لونه ولمعانه، لافتًا إلى أن القطع المزيفة قد يتغير لونها مع الوقت أو تكون أخف من الطبيعي.

القيام باختبار المغناطيس 

وأكد محمد أن هناك اختبارات بسيطة يمكن أن تساعد في كشف الذهب المغشوش، مثل اختبار المغناطيس، لأن الذهب الحقيقي لا ينجذب للمغناطيس، بالإضافة إلى إمكانية فحص القطعة داخل المحل بأجهزة متخصصة تكشف نسبة المعدن بدقة.

الحصول على فاتورة

وشدد على ضرورة حصول العميل على فاتورة مكتوب بها وزن القطعة وعيارها وسعر الجرام والمصنعية، حتى تضمن حقه عند البيع أو الاستبدال لاحقًا.

واختتم تصريحاته قائلًا إن زيادة الوعي لدى المواطنين أصبحت ضرورية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار وقائع تزوير الذهب، مؤكدًا أن “الشراء من مكان مضمون أوفر من خسارة مبلغ كبير في قطعة مغشوشة.

