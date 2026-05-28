نقلت ملايين المواطنين.. السكة الحديد تعلن انتظام رحلات القطارات بالمحافظات في ثاني أيام العيد

في إطار تنفيذ توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مهام التشغيل المقررة على مختلف خطوط الشبكة، وذلك بصورة منتظمة بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك .

إقبال ملحوظ من الجمهور للسفر باستخدام السكك الحديدية بين مختلف مدن والمحافظات

وشهدت حركة القطارات بالعديد من المحطات الرئيسية إقبالًا ملحوظًا من الجمهور للسفر باستخدام السكك الحديدية بين مختلف مدن ومحافظات الجمهورية خلال عطلة العيد، فيما استمرت عمليات المتابعة الميدانية من عناصر الهيئة بالمحطات والقطارات، للتأكد من انتظام الرحلات وتقديم الدعم اللازم للركاب، ومع مواصلة رفع درجة الجاهزية لاطقم الصيانة والدعم الفني ومراكز التحكم والسيطرة لمتابعة حركة التشغيل على مدار الساعة علي كافة الخطوط ، الي جانب أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، والتأكد من جاهزية القطارات قبل الرحلات.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ عناصر الهيئة لخطط التشغيل الخاصة بعيد الاضحي المبارك ، والتي شهدت علي مدار الايام الماضية تقديم خدمات منتظمة وآمنة لنقل ملايين المواطنين الي وجهاتهم المقررة على مستوي الجمهورية .