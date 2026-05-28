في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالمحافظة ، بتكثيف المتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدي لكافة أشكال التعديات وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال عطلة عيد الأضحى المبارك في ارتكاب مخالفات بنائية أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة ، حملاتها للرصد والمتابعة الميدانية لفرض سيادة القانون ،حيث نجحت في التعامل الفوري مع عدد من مخالفات البناء والتعديات وإزالتها في المهد، وسط جاهزية تامة واستنفار لكافة الجهود والأطقم الميدانية تزامناً مع مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسؤولية» ففي مركز الزقازيق تم إزالة أعمال إنشاءات مخالفة لشادر لبيع الأخشاب تم إقامته بالمخالفة القانونية وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ٢٠٠ متراً بقرية بني عامر التابعة للوحدة المحلية ببني عامر وإزالة تشوينات مواد بناء تم إعدادها للشروع في أعمال بناء مخالف على أرض زراعية بعزبة المسلمية بنطاق قرية أم الزين التابعة للوحدة المحلية بأم الزين وإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متراَ بنطاق قرية الزنكلون التابعة للوحدة المحلية بـالزنكلون حيث تمت الإزالات كلياً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تحت إشراف شعبان أبو الفتوح رئيس المركز.

وفي مركز فاقوس تم إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بإكياد تمثلت في إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١٥٠ متراً، وسور آخر بطول ٣٠ متراً، بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك على مساحة ٥٠ متراً بداخلها حظيرة مواشي على مساحة قيراط ونصف بناحية عزبة مقيبل بدوامه، وكذلك إزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة ١.٥ قيراط بناحية دوامه وردم حفر معد لإقامة سور من ضلع واحد بطول ٢٠ متراً بناحية قرية الشبانية بالوحدة المحلية بسواده، حيث تمت الازالات كلياً وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري رئيس المركز.

وفي مركز بلبيس تم إزالة عدد ٢ سور بالدبش الأبيض على مساحة ٢٥٠ متراً بنطاق قرية العدلية التابعة للوحدة المحلية بالعدلية وإزالة ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي ، تمثلت في إزالة سملات مسلحة على مساحة ١٠٠ متراً بناحية عزبة وهدان، وكذا التصدي لحالتين في المهد على مساحة ٢٠٠ متر بناحيتي الشيخ عيسى والكفر القديم وازاله بناء بالدبش الابيض على مساحة ٣٠٠ متراً بنطاق تل روزن التابعة للوحدة المحليه غيته وفك وإزالة شدة خشبية لغرفتين على مساحة ٦٠ متراً لسقف الدور الاول علوى بنطاق قريه سلمنت التابعة للوحدة المحلية بانشاص الرمل وإزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بالدبش الأبيض على مساحة إجمالية بلغت ١٠٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف، تمثلت في إزالة تعدي بالدبش الأبيض على مساحة ٦٠ متراً بناحية قرية الشيخ عيسى، وكذلك إزالة تعدي آخر بالدبش الأبيض على مساحة ٤٠ متراً بناحية قرية حوض الندى.