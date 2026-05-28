في ذكراه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جورج سيدهم

تحل اليوم الخميس 28 مايو ذكري ميلاد الفنان جورج سيدهم، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1938، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2020، عن عمر يناهز الـ 82 عامًا.

لعب جورج سيدهم الأدوار الكوميدية ومن أشهر أعماله مسرحية المتزوجون مع صديقيه سمير غانم وشيرين.

ومن أبرز أعماله الفنية الحلو مايكملش والرجل والليل و كلام رجالة وصباح الورد وبوابة الحلواني و عزبة القرود و ألف ليلة و ليلة حواديت فكري أباظة ورأفت الهجان و عصر الفرسان و قابيل و قابيل و صرخة برئ ونشنت يا ناصح و حب في التخشيبة وجواز مع الاشتراك في الأرباح وكلام خواجات و المتزوجون وأهلًا يا دكتور و أزواج بلا ماضي و منطقة ممنوعة ومن أجل حفنة نساء وجوليو ورومييت و موسيكا في الحي الشرقي و إنت اللي قتلت عليوة و فندق الأشغال الشاقة و طبيخ الملايكة و كل واحد وله عفريت و لو انت فار انا قطة و فندق الثلاث ورقات وآخر موضة الراجل اللى جوز مراته.

كشفت الدكتورة ليندا، أرملة الفنان الراحل جورج سيدهم، عن تفاصيل ساعته الأخيرة، قبل وفاته، مشيرة إلى أنها لم تشعر أنها كانت ف جنازة زوجها وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، بل كان يوم عرس له، فقد جاءت له رسائل وبرقيات من بلدان العالم كافة، ومن شخصيات لا أعرفها.

وتابعت:"كان يوم عرس وليس جنازة.. على رأي دلال عبد العزيز، روح جورج كانت ترفرف فى الكنيسة".

وأوضحت أنها التزمت بقواعد الكنيسة فى عدد المشاركين فى الجنازة، مضيفة: "جمهورية مصر كانت على أتم استعداد أن تأتى اليوم فى الجنازة .. أنا مش عارفة إيه موجة الحب الشديد للراحل جورج سيدهم".