تمنع تحويل الأورام لسرطان .. فاكهة خارقة تحارب الأمراض

يعد التوت الأسود من أبرز أنواع الفواكه الشهية التى يزداد انتشارها خلال فصل الصيف ولكن عدد قليل من الأشخاص من يعرف حجم فوائدها الصحية.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لتناول فاكهة التوت الأسود.

هذه الثمار الصغيرة الشهية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدةحيث يحتوي كوب واحد من التوت الأسود على:

62 سعرة حرارية

13.8 جرام من الكربوهيدرات

7.6 جرام من الألياف

7 جرامات من السكر

2 جرام من البروتين

كما أنه يوفر هذه العناصر الغذائية:

30 ملليجرام من فيتامين سي

29 ملليجرام من فيتامين ك

9 ميكروجرامات من المنجنيز

وتشير الدراسات البحثية إلى أن مضادات الأكسدة قد تقلل الالتهاب وتمنع العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

لا تزال الأبحاث جارية، لكن الأنثوسيانين، مثل تلك الموجودة في التوت الأسود، قد تُبطئ أو توقف السرطان بعدة طرق وتشير الدراسات حتى الآن إلى أنها قد تفعل ما يلي:

منع التغيرات في الحمض النووي (الطفرات) التي تؤدي إلى السرطان

منع الأورام من التحول إلى أورام سرطاني بالإضافة إلى تدمير أو إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

يعزز وظائف الجسم المختلفة



