متحدث الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يصدر تحذيراً جديداً بالإخلاء لمنطقة صور في جنوب لبنان

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، تحذيراً بإخلاء المباني في منطقة صور جنوب لبنان.

ووفقاً للبيان، يستخدم حزب الله هذه المباني، وعليه إخلاء المدنيين والابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجار ناجم عن مسيّرة انقضاضية في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، في تطور أمني جديد يعكس استمرار التوتر على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن مسيّرة عبرت من الأراضي اللبنانية وانفجرت داخل منطقة تقع في الجليل الأعلى، وسط أنباء أولية عن احتمال وقوع إصابات مباشرة جراء الحادث.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، سُمع دوي انفجارات في محيط منطقة بيت هيلل الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، فيما دوّت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الشمالية تحسبًا لتسلل طائرات مسيّرة إضافية.



