كيف نفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير؟.. إليك العلامات

يقوم بعض التجار ببيع لحم الحمير على أنه لحم بقري لكسب المزيد من الأرباح خاصة في موسم عيد الأضحى... لذا من المهم معرفة كيفية التفرقة بينهم.

قال الدكتور سعيد متولى استشاري التغذية العلاجية، إن تناول لحم الحمير يسبب العديد من المتاعب.

وكشف متولى في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن علامات لحم الحمير متعددة ويسهل اكتشافها.

علامات لحم الحمير المطهي

يتميز بأن مذاقه جميل جدا فهو شديد الحلاوة.



من العلامات التى تساعد على كشف لحم الحمير فى المنزل هى خروج رائحة كريهة عند وضع ملعقة ساخنة عليها.

عدم وجود دهون بيضاء بين اللحم والعظام من العلامات المريبة التى تدفعك لتركها فورا.

لون لحم الحمير عادة ما يكون داكنا بشكل غريب.

من العلامات التى تكشف لحم الحمير ظهور بقع زيتية صفراء.