مصطفى بكري : تسميم كلاب الشوارع ليس حلًا.. والدولة تتعامل بأساليب علمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة كلاب الشوارع يجب التعامل معها بطرق علمية وإنسانية بعيدًا عن الأساليب العشوائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك حاليًا عبر خطط للتطعيم والتحصين بدلًا من الحلول القائمة على القسوة أو التخلص العشوائي من الحيوانات.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الزراعة والهيئات البيطرية قامت بتحصين نحو 24 ألف كلب، مؤكدًا أن تسميم الكلاب ليس حلًا لأنه أمر محرم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرحمة بالحيوان.

وأضاف أن محافظة الدقهلية جهزت أماكن لإيواء وعلاج الكلاب بهدف تقليل أعدادها في الشوارع بشكل آمن، مشددًا على أن القسوة لا تصنع مجتمعًا آمنًا، بل تكرس مشاهد العنف وتضعف قيم الرحمة داخل المجتمع.

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمعات المتحضرة تواجه الأزمات بالعلم وليس بالانتقام، مشيرًا إلى أن أزمة الكلاب ترتبط بالأمن والصحة المجتمعية وتحتاج إلى حلول متوازنة.