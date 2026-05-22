قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي دراجه بخارية.. مي عمر ومحمد سامي يخطفان الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات في محافظة الجيزة غدا
قوات الاحتلال يمنعون الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. شاهد
يوم عرفة.. يوم النفحات الإلهية والعتق الأكبر واغتنام الفرص الربانية
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الأبطال
عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
بالتعاون مع جامعة المنوفية.. تنظيم قافلة طبية وتوعوية بقرية زرقان بتلا
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
القسم الرياضي

أثار عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحاته خلال احتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وانهالت عبارات الإستهجان والإستياء عبر موقع التواصل الإجتماعي إثر إطلاق عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك تصريحات مستفزة عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري المحلي للمرة الـ 15 في تاريخه.

عمرو الجنايني عاد واعتذر عقب الهجوم الضاري عليه في الأوساط الرياضية عبر منشور له بالصفحة الشخصية الخاصة به عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ولو كره الكافرون

ظهر عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أثناء الاحتفالات بلقب الدوري الممتاز، وقال: “ربنا أراد تحقيق الزمالك للدوري.. ولو كره الكافرون”، وهي العبارة التي تعرضت لانتقادات واسعة، بعدما اعتبر البعض أنها تحمل إساءة أو استخدامًا غير مناسب للتعبير.

عاد واعتذر

حرص عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك على توضيح موقفه سريعًا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، مؤكدًا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد الإساءة لأي شخص أو تكفير أي طرف.

وقال عمرو الجنايني في توضيحه: “أنا مين علشان أكفر أي حد؟ طبعًا مش ده المقصود، ولا يمكن أقصد كده في أي وقت، واللي يعرفني كويس عارف نيتي”.

وأضاف عمرو الجنايني أن حديثه جاء فقط للتعبير عن فرحته بتتويج الزمالك باللقب، مؤكدًا أن ما قصده هو أن تتويج الفريق جاء بتوفيق من الله، وأن البعض أخرج الكلمات من سياقها الحقيقي.

واختتم عمرو الجنايني عضو لجنة الاستثمار بالزمالك تصريحاته بتقديم الاعتذار لكل من أساء فهم حديثه، مؤكدًا احترامه الكامل للجميع وحرصه على عدم إثارة أي أزمات، كما أشار إلى استعداده للسفر لأداء مناسك الحج خلال الأيام المقبلة.

عمرو الجنايني الزمالك درع الدوري سيراميكا كليوباترا إنجاز الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

معرض سلع

محافظ الدقهلية: متابعة يومية للأسعار والتخفيضات بمعرض السلع الغذائية

افتتاح مسجد

افتتاح المسجد الكبير بقرية منشية قبريط في كفر الشيخ| صور

صلاة الجمعة بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله .. صور

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد