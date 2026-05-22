عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

وانهالت عبارات الإستهجان والإستياء عبر موقع التواصل الإجتماعي إثر إطلاق عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك تصريحات مستفزة عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري المحلي للمرة الـ 15 في تاريخه.

عمرو الجنايني عاد واعتذر عقب الهجوم الضاري عليه في الأوساط الرياضية عبر منشور له بالصفحة الشخصية الخاصة به عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ولو كره الكافرون

ظهر عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك من مدرجات استاد القاهرة أثناء الاحتفالات بلقب الدوري الممتاز، وقال: “ربنا أراد تحقيق الزمالك للدوري.. ولو كره الكافرون”، وهي العبارة التي تعرضت لانتقادات واسعة، بعدما اعتبر البعض أنها تحمل إساءة أو استخدامًا غير مناسب للتعبير.

عاد واعتذر

حرص عمرو الجنايني عضو لجنة الإستثمار في نادي الزمالك على توضيح موقفه سريعًا عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، مؤكدًا أن تصريحاته تم تفسيرها بشكل خاطئ، وأنه لم يقصد الإساءة لأي شخص أو تكفير أي طرف.

وقال عمرو الجنايني في توضيحه: “أنا مين علشان أكفر أي حد؟ طبعًا مش ده المقصود، ولا يمكن أقصد كده في أي وقت، واللي يعرفني كويس عارف نيتي”.

وأضاف عمرو الجنايني أن حديثه جاء فقط للتعبير عن فرحته بتتويج الزمالك باللقب، مؤكدًا أن ما قصده هو أن تتويج الفريق جاء بتوفيق من الله، وأن البعض أخرج الكلمات من سياقها الحقيقي.

واختتم عمرو الجنايني عضو لجنة الاستثمار بالزمالك تصريحاته بتقديم الاعتذار لكل من أساء فهم حديثه، مؤكدًا احترامه الكامل للجميع وحرصه على عدم إثارة أي أزمات، كما أشار إلى استعداده للسفر لأداء مناسك الحج خلال الأيام المقبلة.