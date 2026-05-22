قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
حكم من سافر للحج وقبل وقفة عرفات دخل المستشفى ولم يتمكن من الصعود
بزعم توفير مصايف رخيصة.. ضبط طالب نصب على المواطنين بالجيزة
تفاوض مع الذات.. مدير المتوسط للدراسات: الضبابية السياسية تسيطر على الأزمة بين إيران وأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بجهود الدولة لتنظيم حملات تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة تضم  فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات  تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة"  لتقديم الخدمة الطبية المجانية للسيدات بجميع مراكز ومدن، مشيراً الى أهمية تنظيم الأسرة لتحسين الصحة العامة والتنمية الأسرية، داعياً سيدات الشرقية للإستفادة من هذه الخدمات المتاحة في الوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

فى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية تنفذ على مرحلتين ففي المرحلة الأولى نفذت على مدار ٥ أيام في الفترة من ١٠ إلى ١٤ مايو وضمت  ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي ""أبو حماد، الصالحية الجديدة، أبو كبير، مشتول السوق، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، العاشر من رمضان، ههيا، منيا القمح، وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٤٤ ألف و٦٥٨) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٣١ ألف و ١٣٠) سيدة.

وفي المرحلة الثانية نفذت على مدار  ٥ أيام فى الفترة من  ١٧ حتى  ٢١ مايو وذلك في في ٩ إدارات صحية هي القنايات، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، الزقازيق، صان الحجر، ديرب نجم، الحسينية، فاقوس، القرين" وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٣٨ ألف و٩٢) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٢٦ ألف و ١٢٤) سيدة وبلغ اجمالى الحاصلات على  الخدمة الطبية خلال المرحلتين الاولى والثانية  لـ (٨٢ألف و٧٥٠) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٥٧ ألف و ٢٥٤) سيدة

وأشار وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة  والأطفال وذلك من خلال ٢٧٧عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الاخصائى.

الشرقية محافظ الشرقية لتنظيم الاسرة خدمات تنظيم الأسرة والصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

حلمي علام

زميل محمد صلاح مستشارا لنادي رايو فاليكانو الإسباني لاكتشاف المواهب

جوهر نبيل

ياسر إدريس يشيد بدعم وزير الرياضة لـ «الأولمبية»: خطوات قوية لتحفيز أبطال مصر

سلة الكراسي المتحركة

اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة بـ 6 أكتوبر

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد