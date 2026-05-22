متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بجهود الدولة لتنظيم حملات تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة تضم فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة" لتقديم الخدمة الطبية المجانية للسيدات بجميع مراكز ومدن، مشيراً الى أهمية تنظيم الأسرة لتحسين الصحة العامة والتنمية الأسرية، داعياً سيدات الشرقية للإستفادة من هذه الخدمات المتاحة في الوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

فى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية تنفذ على مرحلتين ففي المرحلة الأولى نفذت على مدار ٥ أيام في الفترة من ١٠ إلى ١٤ مايو وضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي ""أبو حماد، الصالحية الجديدة، أبو كبير، مشتول السوق، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، العاشر من رمضان، ههيا، منيا القمح، وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٤٤ ألف و٦٥٨) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٣١ ألف و ١٣٠) سيدة.

وفي المرحلة الثانية نفذت على مدار ٥ أيام فى الفترة من ١٧ حتى ٢١ مايو وذلك في في ٩ إدارات صحية هي القنايات، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، الزقازيق، صان الحجر، ديرب نجم، الحسينية، فاقوس، القرين" وتم تقديم الخدمة الطبية لـ (٣٨ ألف و٩٢) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٢٦ ألف و ١٢٤) سيدة وبلغ اجمالى الحاصلات على الخدمة الطبية خلال المرحلتين الاولى والثانية لـ (٨٢ألف و٧٥٠) سيدة بينما الحاصلات على وسيلة تنظيم أسرة بلغوا ( ٥٧ ألف و ٢٥٤) سيدة

وأشار وكيل الوزارة، أن الحملة قدمت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال وذلك من خلال ٢٧٧عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الاخصائى.