محامية بالنقض تكشف العقوبة المتوقعة لصاحب واقعة "التوك توك" بالشرقية

علقت المستشارة نهى الجندي، المحامية بالنقض، على واقعة قيام سائق “توك توك” بقلب مركبته بأحد الركاب في محافظة الشرقية بسبب خلاف على الأجرة، مؤكدة أن الحادث يعكس حجم الفوضى والخطورة التي باتت تمثلها بعض مركبات “التوك توك” داخل الشارع المصري.



وأشادت نهى الجندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بسرعة تحرك وزارة الداخلية في التعامل مع الواقعة، موضحة أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط السائق المتهم خلال وقت قصير، وهو ما يعكس حالة من اليقظة والحسم تجاه مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.

وأكدت المحامية بالنقض أن “التوك توك” تحول في بعض المناطق إلى مصدر قلق حقيقي، بل ووصفت الظاهرة بأنها “سرطان في جسد المجتمع”، مشيرة إلى أن العديد من وقائع السرقة والحوادث وأعمال البلطجة تُرتكب باستخدام هذه المركبات.

وأضافت أنها سبق وطالبت عبر منشورات سابقة بضرورة وقف إصدار وتجديد تراخيص “التوك توك”، معتبرة أن غياب الرقابة ساهم في استغلاله من جانب بعض الخارجين عن القانون، الذين يستخدمونه كوسيلة لممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين.

وأوضحت نهى الجندي أن الواقعة الأخيرة لا تتعلق فقط بخلاف على الأجرة، بل تمثل جريمة ترويع واعتداء واضح على مواطن، خاصة بعدما تعرض الراكب لإصابات نتيجة تصرف السائق العنيف والخطير.

كما كشفت أن العقوبة القانونية المتوقعة في مثل هذه الوقائع قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، نظرا لتوافر عناصر البلطجة وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، إلى جانب الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.

واختتمت المستشارة نهى الجندي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم، من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القانون بكل قوة، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم داخل الشارع المصري.



https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1727509238260167