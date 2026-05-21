قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصانة ضد السعار بالمحافظات.. الزراعة: تعقيم 1122 كلبًا للحد من التكاثر العشوائي
الأوقاف : نتحرك ميدانيا لحصر الأصول الوقفية لتعظيم عوائدها للمجتمع
بريطانيا : على إسرائيل اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة
مصرع 3 وإصابة 7 في تصادم سيارة أجرة مع جرار زراعي بصحراوي إسنا الغربي بالأقصر
اليابان تدرس تخصيص 3.1 مليار دولار لدعم الكهرباء والغاز في الصيف
موعد عيد الأضحى .. ووقفة عرفات وأيام التشريق وإجازة العيد
خبير عسكري: إيران تمتلك 450 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
الهلال يختتم الدوري السعودي بالفوز على الفيحاء بهدف نظيف
بعد تراجعه عن الاتفاق .. تطورات مثيرة في أزمة عقد توروب مع الأهلي
كانوا بيتسابقوا.. مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم دراجات نارية بقنا
كوبا تفرض قبضة حديدية على الإنترنت .. تراخيص إلزامية للراوتر والطائرات المسيّرة
رونالدو يبتسم أخيرا.. النصر يحسم لقب الدوري السعودي بالفوز على ضمك برباعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامية بالنقض تكشف العقوبة المتوقعة لصاحب واقعة "التوك توك" بالشرقية

"التوك توك"
"التوك توك"
رحمة سمير

علقت المستشارة نهى الجندي، المحامية بالنقض، على واقعة قيام سائق “توك توك” بقلب مركبته بأحد الركاب في محافظة الشرقية بسبب خلاف على الأجرة، مؤكدة أن الحادث يعكس حجم الفوضى والخطورة التي باتت تمثلها بعض مركبات “التوك توك” داخل الشارع المصري.


وأشادت نهى الجندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بسرعة تحرك وزارة الداخلية في التعامل مع الواقعة، موضحة أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط السائق المتهم خلال وقت قصير، وهو ما يعكس حالة من اليقظة والحسم تجاه مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المواطنين.
وأكدت المحامية بالنقض أن “التوك توك” تحول في بعض المناطق إلى مصدر قلق حقيقي، بل ووصفت الظاهرة بأنها “سرطان في جسد المجتمع”، مشيرة إلى أن العديد من وقائع السرقة والحوادث وأعمال البلطجة تُرتكب باستخدام هذه المركبات.
وأضافت أنها سبق وطالبت عبر منشورات سابقة بضرورة وقف إصدار وتجديد تراخيص “التوك توك”، معتبرة أن غياب الرقابة ساهم في استغلاله من جانب بعض الخارجين عن القانون، الذين يستخدمونه كوسيلة لممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين.
وأوضحت نهى الجندي أن الواقعة الأخيرة لا تتعلق فقط بخلاف على الأجرة، بل تمثل جريمة ترويع واعتداء واضح على مواطن، خاصة بعدما تعرض الراكب لإصابات نتيجة تصرف السائق العنيف والخطير.
كما كشفت أن العقوبة القانونية المتوقعة في مثل هذه الوقائع قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، نظرا لتوافر عناصر البلطجة وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، إلى جانب الإصابات التي لحقت بالمجني عليه.
واختتمت المستشارة نهى الجندي تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم، من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القانون بكل قوة، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم داخل الشارع المصري.


https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1727509238260167 

المحامية بالنقض الركاب محافظة الشرقية الأجرة الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

اكتشاف الغاز والمواد البتروليه

شركة عجيبة للبترول تحقق أكبر اكتشاف لها منذ 15 عاما بالصحراء الغربية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

قصر النيل

تنبيه عاجل بخصوص كوبري قصر النيل: لا تذهب إلى اتجاه التحرير

صرف منحة العمالة غير المنتظمة

3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم

ناصر ماهر

هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟

الأهلي

رحيل 4 نجوم عن الأهلي بعد ضياع لقب الدوري

ترشيحاتنا

بطولة كأس السوبر لكرة اليد

بسبب تفشي إيبولا.. الاتحاد الإفريقي لليد يقرر تأجيل السوبر وكأس الكئوس في الكونغو

منتخب مصر للناشئين

منتخب الناشئين يواصل استعداداته لمواجهة كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

ناصر ماهر

رد فعل مفاجئ من ناصر ماهر بعد استبعاده من قائمة كأس العالم 2026

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

محمد حماقى

قالوا عنى إيه.. محمد حماقى يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد